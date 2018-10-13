وفيات السبت 13 أكتوبر 2018

فهد عويضة صالح العواد العجمي، «75 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق1، مقابل طريق الفحيحيل السريع، للنساء: المنقف، ق1، ش170، م271، ت: 97977795.

شيخة عواد عيد العنزي، زوجة جدعان صالح العنزي، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: الزهراء، ق2، ش230، م63، للنساء: الزهراء، ق5، ش514، م27، ت: 97180873 – 50207800 – 99080116.

الجازي سالم مانع العجمي، أرملة محمد العازب العجمي، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: المنقف، ق1، ش144، م66، للنساء: المنقف، ق1، ش144، م62، ت: 99855999 – 99051185.

بدر يوسف سلمان الغانم، «59 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق2، ش20، م11، للنساء: السرة، ق5، ش6، م15، ت: 22575939.

جهز محسن عياد المطيري، «89 عاماً»، شيع، للرجال: فهد الأحمد، ق2، ش203، م12، للنساء: الرقة، ق2، ش25، م88، ت: 94443393 – 60348545.

محمد علي حسين الزيدي، «73 عاماً»، شيع، للرجال: الحسينية الحيدرية، السالمية، ق10، شارع سبأ، للنساء: حسينية عاشور، بنيد القار، ت: 99846533.

محمد يوسف عبدالوهاب الدواس، «22 عاماً»، شيع، للرجال: الشامية، ق3، ش36، م1، للنساء: كيفان، ق5، شارع محمد عبده 44، م8، ت: 98883893 – 94009686.

محترم حسن عبدالله نجف، أرملة إبراهيم محمد بن شيبه، «87 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية المعرفية الجديدة، شرق، بجانب بنك الكويت الوطني، للنساء: فقط عصراً، المنصورية، ق1، ش12، م3، ت: 66038908 – 22518160.

صلاح زايد سالم زايد المرطة، «59 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: السرة، ق2، ش15، م4 أ، للنساء: الفنطاس، ق2، ش17، م37، ت: 67799703 – 99055518.

محمد أحمد جاسم أبل جعفر، «22 عاماً»، شيع، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، بجانب أرض المعارض، للنساء: عبدالله المبارك، ق6، ش611، م22، ت: 98787874 – 99457555.

زهرة سيد محمد سيد كاظم الموسوي، أرملة جاسم محمد حسن الزيد، «75 عاماً»، التشييع الساعة 8:30 صباح الأحد، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: الدوحة، ق1، ش6، م43، «عصراً فقط»، ت: 99616206.