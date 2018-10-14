جامعة كاليفورنيا تمنح مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة (هاس) الدولية

منحت جامعة كاليفورنيا الامريكية مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين جائزة (هاس) الدولية نظير جهوده العلمية في الكويت وفي الوطن العربي.

وقالت الجامعة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء امس السبت إنها منحت الجائزة لشهاب الدين في احتفال أقيم في مقرها بمنطقة بركلي بولاية كاليفورنيا تقديرا لما وصفته الجامعة ب”شغفه المتواصل لبناء نظام بحث علمي ونظام حديث للتعليم العالي لدولة الكويت وللوطن العربي”.

وأضافت أن شهاب الدين “يجسد الروح اللامعة والمتجددة لخريجي جامعة كاليفورنيا في بركلي ممن قدموا سجل خدمات عالمية مميز وعميق”.

واكدت الجامعة أن شهاب الدين خبير في مجالات تقنية الطاقة والاقتصاد والبيئة ولديه اسهامات نافعة لا حصر لها أثرت النظام البيئي في الكويت ووضعت أساسات متينة للبحث والتطوير في الوطن العربي.

من جهته أعرب شهاب الدين عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته له القيادة الكويتية وكذلك الفرص التي منحته إياها أثناء دراسته وفي مسيرة عمله.

وحصل شهاب الدين من جامعة كاليفورنيا في بركلي على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية وشهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الهندسة النووية.

ووجه الشكر الجزيل للجامعة ولجميع من يواصلون العمل من أجل إلهام الآخرين ولإحداث تغيير إيجابي.

وقد خصصت الجامعة جائزة (هاس) الدولية السنوية لتكريم خريجيها ممن أسسوا سجل خدمات لبلدانهم في مجالات الفنون والعلوم والهندسة والتعليم والاعمال وحماية البيئة وغيرها من المجالات.