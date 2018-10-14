زوجة #خاشقجي السابقة: لا أعرف “خديجة” وكيف تتصرف بحساباته

منذ اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، التزمت زوجته السابقة الدكتورة آلاء نصيف، الصمت لتخرج اليوم وتروي لـ”العربية.نت” حكاياتها مع زوجها السابق.

وقالت نصيف: “كل المعارضين السعوديين لم يمسهم سوء، ولم تمتد إليهم أي يد تؤذيهم، حتى وهم خارج البلاد. هذه حقيقة منذ تأسيس البلاد. وربما قالوا أكثر وأكبر مما قاله جمال، ولم يمسهم سوء، والشواهد كثيرة”.

وعند سؤالها عن خديجة “خطيبة” جمال خاشقجي قالت نصيف: “في حين تدعي المزعومة (خديجة) أنها خطيبة جمال، أنا لم أسمع بهذا الاسم مسبقاً، ولا يعلم بها أهله ولا ابنه عبدالله الذي كان معه في تركيا لمدة أسبوعين قبل اختفائه. فلو كانت خديجة في حياة جمال، سأكون أول من يعرف، لكنها أبداً ليست في حياته”.

وكشفت نصيف أنها “مستغربة” من بقاء أجهزة جمال مع خديجة، كما استغربت من أن حسابات الصحافي الشخصية على وسائل التواصل ما زالت متوفرة، و”يُحذف منها ويُتلاعب فيها”.

واستطردت نصيف: “لم أعلم بتنقل جمال من أميركا نحو تركيا، هو لم يخبرني بذلك، ولا أعلم السبب”، مؤكدةً أن الأولوية الآن بالنسبة لأبنائه هي تبيان خيوط القصة الموجعة. وختمت قائلةً: “وعلى الجميع الصمت”.