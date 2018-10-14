حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 15 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية و والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .
الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
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