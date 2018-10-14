حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 15 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة .

ليلاً:

رطب خاصة على المناطق الساحلية و والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 39°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.