عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018

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15 أكتوبر، 2018
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“بند قاتل” في عقد ميسي يمكّنه من مغادرة برشلونة مجانا
منذ يوم واحد
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تقارير صحفية: #السعودية تتجه للاستثمار الرياضي عبر مانشستر يونايتد
منذ يوم واحد
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الفرنسي الواعد كيليان مبابي يتصدر غلاف مجلة “تايم” الأميركية
منذ يوم واحد
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مارادونا: ميسي يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل المباراة!
منذ يوم واحد
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منذ 3 أيام
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ماليزيا تعلن سعيها إلى بيع أصول لتسديد ديون متراكمة عليها
منذ 6 أيام
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نوبل للاقتصاد لأميركيين طورا نماذج لتفاعل الاقتصاد والطبيعة
منذ 7 أيام
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روسيا 2018
“بند قاتل” في عقد ميسي يمكّنه من مغادرة برشلونة مجانا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تقارير صحفية: #السعودية تتجه للاستثمار الرياضي عبر مانشستر يونايتد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الفرنسي الواعد كيليان مبابي يتصدر غلاف مجلة “تايم” الأميركية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مارادونا: ميسي يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل المباراة!
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
فتح الحدود بين الأردن وسوريا غداً الاثنين
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
جورجيا تغلق مكاتب صرافة إيرانية بتهمة غسيل الأموال
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ماليزيا تعلن سعيها إلى بيع أصول لتسديد ديون متراكمة عليها
منذ 6 أيام
أضف تعليق
نوبل للاقتصاد لأميركيين طورا نماذج لتفاعل الاقتصاد والطبيعة
منذ 7 أيام
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الرأي
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تحقيقات
حوارات
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سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“بند قاتل” في عقد ميسي يمكّنه من مغادرة برشلونة مجانا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
تقارير صحفية: #السعودية تتجه للاستثمار الرياضي عبر مانشستر يونايتد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الفرنسي الواعد كيليان مبابي يتصدر غلاف مجلة “تايم” الأميركية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مارادونا: ميسي يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل المباراة!
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
فتح الحدود بين الأردن وسوريا غداً الاثنين
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
جورجيا تغلق مكاتب صرافة إيرانية بتهمة غسيل الأموال
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ماليزيا تعلن سعيها إلى بيع أصول لتسديد ديون متراكمة عليها
منذ 6 أيام
أضف تعليق
نوبل للاقتصاد لأميركيين طورا نماذج لتفاعل الاقتصاد والطبيعة
منذ 7 أيام
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محرر المحليات
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