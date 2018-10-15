“الطيران المدني”: حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت طبيعية رغم حالة الغبار

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكلها الطبيعي رغم حالة الغبار التي تتعرض لها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في (الإدارة) خالد الشعيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل الرؤية الأفقية يبلغ حاليا نحو 5ر1 ألف متر ومن المتوقع أن يصل إلى ألف متر خلال الساعات الست المقبلة “ولن يؤثر على حركة الملاحة الجوية في المطار”.

وأوضح الشعيبي أن معدل الرؤية الذي يؤثر على حركة الطيران “عندما يصل إلى أقل من 300 متر بحسب المعايير المتبعة” مؤكدا اتخاذ كل الاجراءات ذات الصلة لضمان سلامة الحركة الجوية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الطقس مع نشاط في الرياح الشمالية المثيرة للغبار التي تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة مع توقعات بهطول أمطار رعدية.