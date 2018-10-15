مسؤول سعودي لـCNN: إعلان نتائج التحقيق الداخلي بشأن خاشقجي قريبا

قال مسؤول سعودي على صلة بالتحقيق الخاص بقضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، في تصريحات لـCNN، إن نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية سيعلن عنها قريبا.

وذكر المسؤول أن مرسوما ملكيا صدر، الجمعة، يوجه المدعي العام بإجراء تحقيق داخلي في قضية خاشقجي بناء على معلومات استخباراتية مشتركة مع السعودية من قبل تركيا.

وبينما يواصل فريق التحقيق المشترك التعاون على الأرض، “شعرت القيادة أن هناك حاجة لإجراء تحقيق داخلي للتأكد من عدم ترك أي جهد لإيجاد الحقيقة” خلف اختفاء خاشقجي، حسب قول المسؤول السعودي، مضيفًا أن نتائج التحقيق ستكون علنية “في أي وقت”.