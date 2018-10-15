وزير الخارجية البحريني يدعو لمقاطعة ⁧‫#أوبر‬⁩ في السعودية والبحرين

دعا وزير خارجية البحرين، إلى مقاطعة شركة “أوبر”، لخدمات نقل الركاب، بعد أن قال رئيسها التنفيذي، إنه “لن يحضر مؤتمرا اقتصاديا في السعودية”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»، دارا خسروشاهي، في بيان الأسبوع الماضي، إنه «سينسحب من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، بسبب الغضب المتزايد من اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي في تركيا». واستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يستضيف المؤتمر 3.5 مليار دولار في أوبر خلال 2016، مما يجعله واحدا من أكبر المستثمرين في الشركة.

ونشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، «تغريدتين»، على «تويتر»، تتضمنان وسوما تدعو لمقاطعة «أوبر في البحرين، والسعودية، بالإضافة لوسم أشمل يقول فيه لمتابعيه «#من_يقاطع_السعودية_نقاطعه». ولم يتضح إن كانت دعوة المقاطعة تستهدف مستخدمي خدمة «أوبر»، أم المستثمرين في الشركة أم كليهما، وما إذا كانت البحرين تخطط لاتخاذ إجراءات أخرى ضد الشركة.