إيران تكذب خبر إخلاء سفارتها في #أنقرة إثر تهديدات

كذب المتحدث باسم الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، الأنباء التي تتحدث عن إخلاء السفارة الإيرانية في العاصمة التركية أنقرة إثر إنذار بوجود مهاجم انتحاري داخل السفارة.

وقال قاسمي في حديث مع الصحافيين: “جميع الأنباء التي تتحدث عن إخلاء السفارة كاذبة، والعاملون في السفارة يمارسون أعمالهم اليومية في مكاتبهم بأمان كامل”.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد ذكرت، اليوم الاثنين، أنه جرى إخلاء السفارة الإيرانية في أنقرة إثر تهديدات بتفجير انتحاري.

وحسب التقارير، قامت الشرطة التركية بإغلاق شارع طهران حيث يقع مقر السفارة في أنقرة. كما قامت الشرطة بإجلاء السفير الإيراني من مبنى السفارة في إجراء احترازي.