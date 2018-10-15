“الكويتية” تعلن صفقة شراء 8 طائرات جديدة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم أن الشركة وقعت اليوم الإثنين، في مدينة تولوز الفرنسية اتفاقية شراء 8 طائرات من طراز «A330-800 NEO» متوسطة إلى بعيدة المدى وهي ذات كفاءة تشغيلية واقتصادية عالية مقارنة بنظيراتها من الطائرات.

ويأتي توقيع العقد بعد جولات من المفاوضات الفنية والتجارية تم عقدها بين ممثلي مصنع أيرباص والخطوط الجوية الكويتية خلال الخمسة شهور الماضية.

وتعتبر الخطوط الجوية الكويتية من أوائل الشركات في العالم التي تعتمد هذا النوع من الطائرات الحديثة في تشكيل اسطولها وبموجب هذا الاتفاق حققت الخطوط الجوية الكويتية وفراً في التكاليف الرأسمالية للأسطول بتركيبته الجديدة، فضلاً عن التحسين بتكاليف تشغيل الطائرات.

وبناء على ما تقدم سيتكون أسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية من 38 طائرة موزعة على الطرازات التالية والتي ستحقق مرونة في الاستخدام من خلال الخطوط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى:

– 5 طائرات (أيرباص A350-900)

– 8 طائرات (أيرباص NEO A330-800)

– 15 طائرة (أيرباص A320 NEO)

– 10 طائرات (بوينغ B777 -300ER)

وسيتم استلام طائرات أيرباص الجديدة عبر جدول زمني يمتد بين مارس 2019 حتى نهاية العام 2026، والتي ستحل محل الطائرات المستأجرة المستخدمة حالياً وفقاً للجدول المتفق عليه.