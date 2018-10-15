نائب وزير الخارجية الكويتي: لم ولن نتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يتطاول على الكويت

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ان (الخارجية) لم ولن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتطاول على دولة الكويت ورموزها.

وقال الجارالله ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ضد من يتطاول على دولة الكويت ورموزها إن الوزارة تتابع مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره خارج دولة الكويت ويمثل مساسا بها وذلك عبر بعثاتها المعتمدة في الخارج.

وأكد نائب وزير الخارجية ان الوزارة لم ولن تتردد في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتطاول على دولة الكويت ومن خلال التعليمات المشددة لدى هذه البعثات في المباشرة في ذلك.

واوضح ان هذه التعليمات قد تم تنفيذها في الحالات التي مثلت اساءة لدولة الكويت أو لرموزها وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

وشدد في هذ السياق على ان الوزارة ستواصل وبعزم هذا النهج لردع كل من يحاول المساس أو التطاول على دولة الكويت .