“مجلس الوزراء”: دراسة إنشاء ميناء ذكي في “مبارك الكبير”

قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية تطبيق رؤية ومتطلبات شركة هواوي للتكنولوجيا حول إنشاء ميناء ذكي متكامل في ميناء مبارك الكبير

ورحب مجلس الوزراء بسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركة سموه في اجتماع الدورة «73» للجنة العامة للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك ممثلاً عن سمو الأمير ، وإلقاء كلمة دولة الكويت أمام الدورة وبهذا الصدد أحاط سموه المجلس علماً بفحوى اللقاءات والاجتماعات التي عقدها على هامش أعمال الدورة مع رؤساء الوفود المشاركة، والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك .

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الخطوات العملية والتدابير التي تتخذها هذه الجهات لإخراج الاتفاقيات وأطر التعاون والتفاهم التي تم أبرامها أثناء زيارة سمو الأمير لجمهورية الصين الشعبية إلى حيز التنفيذ الفعلي، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بشأن سير العمل فيها والعقبات التي قد تعترضها والبدائل والحلول اللازمة لتذليلها .

وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية تطبيق رؤية ومتطلبات شركة هواوي للتكنولوجيا حول إنشاء ميناء ذكي متكامل في ميناء مبارك الكبير

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأرض الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية،والذي يهدف إلى منح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسر الشهيد باسمها منفردة ، ويجيز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع الوحدات السكنية المستردة وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة .