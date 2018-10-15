حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و رطب نسبيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .
الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
أضف تعليق