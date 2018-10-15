إيسكو ومودريتش يعودان لتدريبات ريال مدريد

عاد ريال مدريد لاستكمال تدريباته، اليوم الإثنين، بمشاركة الثنائي إيسكو ولوكا مودريتش، في المران الجماعي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مودريتش وإيسكو تدربا مع المجموعة واستكملا المران حتى النهاية.

وعاد الملكي للتدريبات عقب راحة 3 أيام، نظرا لالتزامات اللاعبين الدولية مع منتخباتهم.

ووفقا للصور التي نشرها النادي فقد تدرب بيل في الملعب ولمس الكرة عدة مرات كما فعل داني كارفاخال.

وخاض الفرنسي كريم بنزيما، الذي سيغيب عن مواجهة ليفانتي المقبلة في الليجا بسبب التمزق العضلي الذي يعاني منه في الساق اليمنى، مرانا خاص للتعافي.

وتمثلت الأنباء الجيدة لمدرب الفريق جولين لوبيتيجي في عودة مودريتش الذي لن يشارك في ودية منتخب بلاده مع الأردن، واستعادة إيسكو لجاهزيته عقب التعافى من جراحة الزائدة الدودية.

وشارك في مران اليوم من الفريق الأول كيكو كاسيا وأودريوزولا ومارسيلو وريجيلون وماركوس يورينتي ولوكاس باسكيز وماريانو.

ودعم هؤلاء عدة لاعبين من فريق الرديف هم خابي سانشيز وفران جارسيا وفرينشو وداني فرناندز وداني جوميز وأوجوستو جالفان وألبارو فيدالجو والحارس الشاب توني فويدياس.

وبدأ المران بإحماء وتدريبات عضلية، وتم التدرب على الضغط وتمرير الكرة، بجانب بعض الجمل التكتيكية والتسديدات على المرمى، وانتهى بعدة مباريات مصغرة بين اللاعبين.

ويستضيف ريال مدريد، 20 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ليفانتي، في معقله سنتياجو برنابيو، قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة بالكلاسيكو.