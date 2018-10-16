“التجارة” الكويتية: 9ر5 ملايين دينار إجمالي الصادرات غير النفطية في سبتمبر الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الثلاثاء أن قيمة إجمالي الصادرات الكويتية المنشأ خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 9ر5 ملايين دينار كويتي (حوالي 19 مليون دولار أمريكي) مقابل 4ر7 مليون دينار (نحو 24 مليون دولار) في سبتمبر العام الماضي.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن الصادرات للدول الخليجية بلغت 1ر3 مليون دينار (نحو 10 مليون دولار) ولدول آسيا 417 ألف دينار (نحو 3ر1 مليون دولار) وإفريقيا مليون دينار (نحو 3 مليون دولار) وأوروبا 3ر1 مليون دينار (نحو 4 مليون دولار).

وأضافت أن قيمة إجمالي الصادرات إلى الدول العربية غير الخليجية بلغت 5ر1 مليون دينار (نحو 9ر4 مليون دولار) مقارنة ب 2ر1 مليون (نحو 9ر3 مليون دولار) توزعت على كل من الأردن والجزائر وتونس ولبنان واليمن ومصر وموريتانيا والسودان.

وحول أكثر عشر دول استيرادا للمنتجات الوطنية الكويتية قالت الوزارة إن العراق جاءت في الصدارة ب 3ر1 مليون دينار (نحو 4 مليون دولار) رغم تراجعه عن العام الماضي بنسبة 4ر13 في المئة مضيفة أن قطر جاءت في المرتبة الثانية ب 967 ألف دينار (نحو 3 مليون دولار).

وذكرت أن بلجيكا حلت في المرتبة الثالثة ب 462 ألف دينار (نحو 5ر1 مليون دولار) موضحة أن الصادرات الكويتية حققت إليها ارتفاعا بنسبة 28 في المئة.

وأشارت إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الرابعة ب 395 ألف دينار (نحو 3ر1 مليون دولار) تلتها الأردن في المرتبة الخامسة ب 373 ألف دينار (نحو 2ر1 مليون دولار) متراجعة بنسبة 5ر40 في المئة عن الشهر في 2017.

ولفتت إلى أن إيطاليا جاءت في المرتبة السادسة ب 360 ألف دينار (نحو 1ر1 مليون دولار) متراجعة أيضا بنسبة 46 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي ثم تبعتها في المركز السابع الجزائر ب 290 ألف دينار (نحو 955 ألف دولار) مرتفعة بنسبة 6 في المئة عن العام الماضي.

وأفادن بأن تونس حلت ثامنا ب 256 ألفا (نحو 843 ألف دولار) مرتفعة بنسبة 40 في المئة عن 2017 ولبنان تاسعا ب 232 ألف دينار (نحو 764 ألف دولار) متراجعة بنسبة 7 في المئة عن العام الماضي وأخيرا تركيا ب 222 ألف دينار (نحو 731 ألف دولار) متراجعة 14 في المئة عن 2017.