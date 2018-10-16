الملك سلمان يلتقي وزير الخارجية الأميركي في الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأميركي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل.

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، قد قال إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجه إلى تركيا بعد زيارته الرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد تلقى اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من الرئيس دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية.