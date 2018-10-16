النائب محمد المطير للحكومة: “عيب عليكم تهديد نواب القبائل وزرع الفتنة بين المجتمع”

استغرب النائب محمد براك المطير ما وصفه بالسؤال الحكومي الذي تم تقديمه بشأن جنسية النائب محمد هايف، منتقدا الحكومة في استغلال هذا الأمر بتهديد نواب القبائل وزرع الفتنة بين المجتمع.

وقال المطير عبر حسابه في تويتر «بعد السؤال الحكومي الذي قدم بشأن جنسية الأخ الفاضل محمد هايف .. ما أقول الا عيب عليكم يا حكومة استغلال هذا الامر بتهديد نواب القبائل وزرع الفتنة بين المجتمع».

وأضاف «واجب الآن توقيع عدم تعاون مع حكومة الفتنة»، متسائلا: هل هناك من يشكك باستجواب رئيس الوزراء؟