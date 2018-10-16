وفيات الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

عبدالله محمد زيد الشريدة «57 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق5، ديوانية الشريدة، شارع مالك بن أنس ج49 م19، للنساء: الروضة، ق2، ش22، م12، ت: 99649694.

أحمد حسن أحمد السراج، «57 عاماً»، شيع، للرجال: قرطبة، ق3، ش2، م30، للنساء: قرطبة، ق3، ش3، م28، ت: 66600197 – 66645809 – 99841555.

رتيبة محمد قاسم عودة، ارملة فلاح مبارك بن فجري العازمي، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: الصباحية، ق2، ش2، م671، للنساء: المنقف، ق4، ش35، م27، ت: 97144490 – 97878757.

عماد محمد حسن إسماعيل مقدم، «33 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: حسينية الإمام الحسين، سلوى، «فترة عزاء للنساء عصراً فقط»، ت: 97871666 – 90040074.