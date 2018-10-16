محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 أكتوبر 2018

منذ 2 ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب .

الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.

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