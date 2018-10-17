وزير الخارجية الاميركي الى #انقرة لاجراء محادثات حول قضية #خاشقجي

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء إلى أنقرة لإجراء محادثات مع القادة الأتراك حول قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال مراسل وكالة فرانس برس ان بومبيو القادم من السعودية وصل الى مطار إيسنبوغا في أنقرة صباح الأربعاء وسيلتقي لاحقا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.