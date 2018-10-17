ريال مدريد يسير عكس برشلونة

أبدى نادي ريال مدريد، رفضه التام لفكرة إقامة مباراة برشلونة وجيرونا، في إطار الليجا، في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت إذاعة “كادينا سير”، الرسالة التي بعثها ريال مدريد، إلى رابطة الدوري الإسباني، عن طريق المدير العام للنادي الملكي، جوزيه آنخيل سانشيز، والتي يؤكد فيها رفضه لإقامة لقاء برشلونة وجيرونا في ميامي.

وجاء في نص الرسالة “يعرب ريال مدريد عن معارضته للطلب الذي تقدمت به الليجا، لإقامة مباراة برشلونة وجيرونا في ميامي، وذلك للتأثير على النزاهة والمساواة في البطولة المحلية”.

وأضاف “رابطة الليجا لم تبلغ ريال مدريد، بأي نية لخوض مباراة برشلونة وجيرونا في ميامي، لم تهتم برأينا، ولم تحصل على موافقتنا”.

تأتي هذه الرسالة، كرد من ريال مدريد، على التقارير التي أفادت بأن رئيس رابطة الليجا، خافيير تيباس، حصل على الموافقات اللازمة، لإقامة مباراة برشلونة وجيرونا في ميامي.

وأوضح تيباس، في تصريحات سابقة، أن برشلونة وجيرونا قبلا الفكرة، ويرغبان في خوض المباراة في ميامي.

كما رد ريال مدريد، على الأمين العام للاتحاد الإسباني، أندريو كامبس، بقوله “من المفاجئ أن يأتي هذا الطلب من شخص، بمثابة منظم المسابقة، يجب أن يحافظ على الحيادية والنزاهة والمساواة بين الجميع”.

وكان ديفيد أجانزو، رئيس اتحاد اللاعبين الإسبان، قد صرح في وقت سابق، بأن مباراة برشلونة وجيرونا لن تقام بالخارج، وأن رغبة اللاعبين هي عدم اللعب خارج إسبانيا.