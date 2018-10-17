إلزام مواطن بدفع مبلغ 17 ألف دينار لصديقته عن مشروع وهمي دون عقد

قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطن بدفع مبلغ 17 ألف دينار لمواطنة عن مشروع تجاري وهمي .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية إيلاف خليل الصالح أن موكلتها

تعرفت على شاب واتفقا فيما بينهما على مشروع تجاري على أن تتم توزيع عملية الارباح بينهما ، بيد أنها اكتشف بعد مرور فترة طويلة فتور العلاقة بينهما وعدم مبالاة المدعي بالمشروع وكلما تستفسر عنه يقول لها في طور الانجاز إلى أن فاجأها ذات يوم وأبلغها أن المشروع خسر .

وتكمل المحامية الصالح أن موكلتها حاولت بكل الطرق الودية لاسترجاع مبالغها بيد أن شريكها السابق رفض وتهرب منها بل قام بإغلاق هاتفه وقام بتغيير أرقام هواتفه .

وقدمت المحامية ايلاف الصالح حافظة مستندات وردت على دفاع المدعى عليه بعدم وجود عقد اتقاق بإن هناك تحويلات بنكية من موكلتها إلى المدعى عليه وهو دليل قاطع على وجود علاقة تجارية بينهما ناهيك عن رسائل الواتساب بينهما .

وفيما خلص تقرير إدارة الخبراء إلى عدم وجود عقد اتفاق بين طرفي الدعوى إلا أن المدعية لها في ذمة المدعى عليه عبر تحويلات بنكية مبلغ 17 ألف دينار.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 17 ألف دينار إلى المدعية.