مقارنة بين أقوى هواتف “هواوي”.. أيها تختار؟

طرحت “هواوي” خلال العام الجاري، تشكيلة من هواتف ذات مواصفات مميزة، تنافس بها منتجات كل من أبل وسامسونغ، فإذا كنت تفكر باقتناء واحد من هواتف الشركة الصينية، فيمكنك الاطلاع على المقارنة التالية، والتي تركز على أهم خصائص هذه الأجهزة:

حجم الشاشة

ميت 20 برو: 6.39 إنشات من نوع “أوليد”.

ميت 20: 6.53 إنشات من نوع “إل سي دي”.

ميت 20 إكس: 7.2 إنشات من نوع “أوليد”.

بي 20 برو: 6.1 إنشات من نوع “أوليد”.

المعالج

ميت 20 برو: كيرين 980.

ميت 20: كيرين 980.

ميت 20 إكس: كيرين 980.

بي 20 برو: كيرين 970.

نظام التشغيل

ميت 20 برو: آندرويد 9.

ميت 20: آندرويد 9.

ميت 20 إكس: آندرويد 9.

بي 20 برو: آندرويد 8.1.

الذاكرة

ميت 20 برو: ذاكرة الوصول العشوائي 6 أو 8 غيغابايت/ ذاكرة القراءة 128 أو 256 غيغابايت.

ميت 20: ذاكرة الوصول العشوائي 4 أو 6 غيغابايت/ ذاكرة القراءة 128 غيغابايت.

ميت 20 إكس: ذاكرة الوصول العشوائي 6 غيغابايت/ ذاكرة القراءة 128 غيغابايت.

بي 20 برو: ذاكرة الوصول العشوائي 6/ ذاكرة القراءة 128 غيغابايت.

سعة التخزين

ميت 20 برو: 256 غيغابايت، بطاقة ذاكرة نانو.

ميت 20: 256 غيغابايت، بطاقة ذاكرة نانو.

ميت 20 إكس: 256 غيغابايت، بطاقة ذاكرة نانو.

بي 20 برو: 128 غيغابايت.

الكاميرا

ميت 20 برو: كاميرا ثلاثية، 40 و20 و8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

ميت 20: كاميرا ثلاثية، 12 و16 و8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

ميت 20 إكس: كاميرا ثلاثية، 40 و20 و8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

بي 20 برو: كاميرا ثلاثية، 40 و20 و8 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

البطارية

ميت 20 برو: 4200 ميلي آمبير/ ساعة.

ميت 20: 4000 ميلي آمبير/ ساعة.

ميت 20 إكس: 5000 ميلي آمبير/ ساعة.

بي 20 برو: 4000 ميلي آمبير/ ساعة.