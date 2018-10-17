كم سيعيش البشر في عام 2040؟ قائمة بالدول الـ10 الأطول عمرا

توقع باحثون أميركيون، أن يرتفع أمد الحياة لدى البشر على نحو لافت خلال العقود المقبلة، لكن من يعيشون في الدول المتقدمة، سيكونون أكبر المستفيدين من “القفزة العمرية”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن إسبانيا ستحتل الصدارة في أمد الحياة بحلول سنة 2040، إذ سيصل متوسط العمر في البلد الأوروبي إلى 85.8 سنة، أما اليابان التي جاءت في المرتبة الثانية فسيبلغ فيها أمد الحياة 85.7 أعوام.

واعتمد باحثون من جامعة واشنطن الأميركية على البيانات الصحية الحالية لبلدان العالم، واستحضروا توقعات الإصابة باضطرابات صحية، مثل السمنة والسكري وضغط الدم وسرطان الرئة.

وأوضحت الدراسة، أن العالم سيشهد تراجعا للوفيات الناجمة عن أوبئة معدية، لكن أمراضا أخرى ستفتك بالبشر، مثل السرطان ومشكلات الكلى.

وحلت سنغافورة في المركز الثالث عالميا بـ85.4 سنوات، وسويسرا في المرتبة الرابعة بـ85.2 سنة، بينما جاءت البرتغال وإيطاليا في المركز الخامس بـ84.5 سنة.

فضلا عن ذلك، شملت قائمة الدول العشر الأولى الأطول عمرا في 2040، كلا من فرنسا ولكسمبورغ وأستراليا وإسرائيل.

وفي المقابل، ستشهد الدول النامية تحسنا طفيفا في أمد الحياة، لكن الأعمار ستظل محدودة، حيث تكشف التقديرات أن مواطني مملكة ليسوتو (جيب في جنوب إفريقيا) سيكونون الأقل حظا بأمد حياة لا يتجاوز 57.3 سنوات.