ترمب: السعودية حليف دائم وهام لنا في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تحتاج للسعودية في الحرب على الإرهاب، قائلا “إنها حليف دائم وهام لنا في الشرق الأوسط “.

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس الاقتصادية: “لا أريد التخلي عن السعودية”.

كما قال الرئيس الأميركي بأنهم طلبوا من تركيا أي تسجيلات مرئية أو مسموعة تخص اختفاء خاشقجي إن وجدت. مضيفا بأنه يتوقع التوصل لحقيقة ما جرى للصحفي المفقود خاشقجي بنهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انتقد الاتهامات والاستنتاجات التي تطلق بشأن قضية الصحفي السعودي المفقود جمال خاشقجي، محذراً من التسرع في الحكم حول هذه القضية.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس مساء الثلاثاء، دافع ترمب عن المملكة العربية السعودية في وجه ما وصفه بالقفز إلى النتائج والإدانة فيما يتعلق باختفاء خاشقجي قبل معرفة كل الحقائق، قائلاً إنها حالة من حالات “أنت مدان حتى إثبات العكس” -بدل أن تكون أنت بريء حتى إثبات العكس- وهذا لا يعجبني”.

وكان ترمب اتصل في وقت سابق الثلاثاء بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. وقال الرئيس الأميركي إن الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن “التحقيق في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال #خاشقجي بدأ، وسيوسع على نحو سريع”.

وكان فريق تحقيق سعودي تركي مشترك استهل قبل أيام في إسطنبول، إجراءات التحقيق في قضية اختفاء خاشقجي، الذي انقطعت أخباره منذ الثاني من أكتوبر الجاري.