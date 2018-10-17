بومبيو: أردوغان أشاد بتعاون السعودية في تحقيق خاشقجي

نقل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن أردوغان إشادته بتعاون السعودية في التحقيق باختفاء خاشقجي، مضيفا بأن أردوغان أكد له بأن تركيا ستتبادل المعلومات بشأن اختفاء خاشقجي مع السعودية.

وقال وزير الخارجية الأميركي اليوم الأربعاء بعد محادثات في أنقرة: “يجب مراعاة أهمية العلاقات مع السعودية قبل أي خطوة في قضية خاشقجي”.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار “أسنبوغا” الدولي بالعاصمة أنقرة قبيل مغادرته إلى مولدافيا.

حضر اللقاء وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى تركيا صباح اليوم، قادماً من المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات مع القادة الأتراك.

وتأتي زيارة بومبيو إلى تركيا، بعد أن التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في الرياض أمس الثلاثاء.