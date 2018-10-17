لأول مرة.. امرأة تتولى أكبر قيادة في الجيش الأمريكي

أعلن الجيش الأمريكي، بأن الفريق لورا جي ريتشاردسون، ستتولى إدارة أكبر قيادة قوات “فورسكوم”، وهي أكبر وحدات في الجيش الأمريكي بعدد يبلغ 776 ألف جندي و96 ألف مدني.

وستقود ريتشاردسون أكبر قيادة في الجيش الأمريكي بعد ترك الفريق الأول روبيرت أبرامز، منصبه ليترأس منصب قيادة القوات الأمريكية المسلحة في كوريا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تترأس لورا ريتشاردسون مناصب قيادية خلال مسيرتها المهنية، إذ أصبحت في عام 2012، أول امرأة تتولى منصب نائب القائد العام لسلاح الفرسان الأول المعروف باسم، “فريق أمريكا الأول”.

وأعلن الجيش الأمريكي أن لورا، التي التحقت بالجيش منذ عام 1986، كانت الثانية على سلم القيادة بعد الفريق الأول أبرامز، إثر تعيينها نائب القائد العام لقيادة قوات الجيش الأمريكي في “فورت براغ” بولاية كارولاينا الشمالية، بينما ستتولى الآن منصب القائد العام لقيادة قوات الجيش الأمريكي.