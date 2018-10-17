وفيات الأربعاء 17 أكتوبر 2018

كاظم عبدالحسين محمد، «87 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية بو عليان، الدعية، للنساء: الدسمة، ق4، ش40، م6، «العزاء من يوم الجمعة»، ت: 99333182 – 67007005.

حمده مسفر الحبيني العجمي، زوجة عبدالله مانع آل دريع، «38 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق1، ش عبدالرحمن الداخل، م20، للنساء: صباح السالم، ق4، ش24، م19، ت: 66075759 – 99472245.

عماد أحمد حسن التجلي، «50 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، حسينية أمير المؤمنين، مقابل الدائري الثاني، للنساء: حسينية أم البنين، مقابل الدائري الخامس، ق9، ش اسامة بن زيد، ج93، «العزاء فترة العصر فقط»، ت: 99060650 – 99009887.

إبراهيم عبدالله محمد الملا، «50 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، ق2، ش28، ديوان البكر، للنساء: الروضة، ق5، ش54، م7، ت: 99444496.

عبدالوهاب عبدالهادي عبدالله الصفار، «67 عاماً»، شيع، الدعية، ق2، ش21، حسينية ابو الفضل العباس، ت: 99025274.

عبدالله صباح مشرف الفدغم، «51 عاماً»، شيع، للرجال: القيروان، ق3، ش328، م75، للنساء: القيروان، ق3، ش305، م65، ت: 99780022 – 99445581.

فاطمة أحمد اليعقوب، «90 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: العزاء بالمقبرة فقط، للنساء: صباح السالم، ق7، ش2، ج6، م13، ت: 25521207 – 96777705.