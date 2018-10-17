حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 18 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 18 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 37°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
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