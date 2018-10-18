“الأرصاد” الكويتية: الطقس حار نسبيا خلال الأيام المقبلة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس خلال الأيام المقبلة حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بمنخفض السودان الموسمي الذي تبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال ساعات النهار والليل.

واضاف القراوي أن نسبة الرطوبة تزيد نسبيا في هذه الفترة خصوصا على المناطق الساحلية وظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرصة ضئيلة لهطول امطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

واشار الى ان الطقس سيكون بصفة عامة حارا نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل مبينا أن التغيرات العديدة والسريعة في الطقس تأتي ضمن موسم الخريف مناخيا.

وبين ان الطقس نهار اليوم حار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 08 و32 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه 1 – 4 أقدام.

واوضح ان الطقس خلال الليل سيكون غائما جزئيا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه 2 – 4 أقدام مع فرصة امطار متفرقه ويتكون الضباب في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وافاد بأن طقس نهار غد الجمعة سيكون حارا نسبيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 08 و38 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه 2 – 5 أقدام.

وذكر ان الطقس مساء الجمعة سيكون رطبا والرياح جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 08 و26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه من 1 – 3 أقدام.

وقال ان طقس يوم السبت سيكون نهارا حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 08 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة والبحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه 2 – 4 أقدام.

وذكر القراوي ان الطقس مساء السبت سيكون غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وتكون درجة الحرارة المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية اما البحر فخفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه 1 – 3 أقدام مع فرصة ضئيلة لامطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق لاحقا.