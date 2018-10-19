عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018

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19 أكتوبر، 2018
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روسيا 2018
#السعودية.. 5120 لاعباً يشاركون في أول أيام بطولة البِلوت الثانية بالرياض
منذ يومين
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ميلان ينجز صفقة التعاقد مع “كاكا” الجديد
منذ يومين
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بسبب مبابي.. نيمار يبدأ خطته السرية من أجل “العودة”
منذ يومين
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ريال مدريد يسير عكس برشلونة
منذ يومين
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اقتصاد
الكويتيون ثالث أكبر مشتر للعقارات في تركيا سبتمبر الماضي
منذ 55 دقيقة
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معدل البطالة بين السعوديين يستقر عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9% في الربع الثاني
منذ 16 ساعة
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“زين” تتعاون مع Amazon Prime Video
منذ يومين
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#الكويت تتقدم مرتبتيْن في مؤشر “التنافسية العالمية 2018”
منذ يومين
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روسيا 2018
#السعودية.. 5120 لاعباً يشاركون في أول أيام بطولة البِلوت الثانية بالرياض
منذ يومين
أضف تعليق
ميلان ينجز صفقة التعاقد مع “كاكا” الجديد
منذ يومين
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بسبب مبابي.. نيمار يبدأ خطته السرية من أجل “العودة”
منذ يومين
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ريال مدريد يسير عكس برشلونة
منذ يومين
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اقتصاد
الكويتيون ثالث أكبر مشتر للعقارات في تركيا سبتمبر الماضي
منذ 55 دقيقة
أضف تعليق
معدل البطالة بين السعوديين يستقر عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9% في الربع الثاني
منذ 16 ساعة
أضف تعليق
“زين” تتعاون مع Amazon Prime Video
منذ يومين
أضف تعليق
#الكويت تتقدم مرتبتيْن في مؤشر “التنافسية العالمية 2018”
منذ يومين
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الرأي
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
#السعودية.. 5120 لاعباً يشاركون في أول أيام بطولة البِلوت الثانية بالرياض
منذ يومين
أضف تعليق
ميلان ينجز صفقة التعاقد مع “كاكا” الجديد
منذ يومين
أضف تعليق
بسبب مبابي.. نيمار يبدأ خطته السرية من أجل “العودة”
منذ يومين
أضف تعليق
ريال مدريد يسير عكس برشلونة
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
الكويتيون ثالث أكبر مشتر للعقارات في تركيا سبتمبر الماضي
منذ 55 دقيقة
أضف تعليق
معدل البطالة بين السعوديين يستقر عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9% في الربع الثاني
منذ 16 ساعة
أضف تعليق
“زين” تتعاون مع Amazon Prime Video
منذ يومين
أضف تعليق
#الكويت تتقدم مرتبتيْن في مؤشر “التنافسية العالمية 2018”
منذ يومين
أضف تعليق
الرأي
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بورتريه
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بوتن : الروس “مكانهم الجنة” إذا اندلعت حرب نووية
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 19 أكتوبر 2018
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الدلال: تقليل حجم العمالة المصرية في البلاد أولى من “الربط الآلي” مع مصر لاستقدام العمالة
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محرر المحليات
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