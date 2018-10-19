بوتن : الروس “مكانهم الجنة” إذا اندلعت حرب نووية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الخميس، إن نظيره الأميركي دونالد ترامب يستمع له ويحرص على تحسين العلاقات الأميركية الروسية المتدهورة، على الرغم من تعقد الموقف في المشهد السياسي الداخلي بالولايات المتحدة.

وجاء تصريح بوتن ردا على سؤال حول موقفه من الرأي القائل بأن ترامب لا يستمع إلا لنفسه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمنتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وقال الرئيس الروسي، إنه يعتقد أن ترامب يرغب في إعادة الاستقرار للعلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن فكرة كون الرئيس الأميركي لا يستمع إلا لنفسه ليست صحيحة.

وتابع: “ربما يتصرف على هذا النحو مع شخص آخر، لكن في هذه الحالة اللوم يقع على الطرف الآخر. أجريت حوارا طبيعيا واحترافيا للغاية معه وبالطبع هو يستمع. وأرى أنه يرد على حجج من يحاوره”.

ونقلت رويترز عن بوتن قوله، إن من الطبيعي أن تكون بين الرئيسين اختلافات بشأن العديد من الأمور، مشيرا إلى أن ذلك أمر معتاد في المناقشات مع الزعماء الأجانب.