الكويتيون ثالث أكبر مشتر للعقارات في تركيا سبتمبر الماضي

اظهرت بيانات احصائية اليوم الجمعة أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والايرانيين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 360 عقارا في سبتمبر الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 1351 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 538 عقارا ثم السعوديون رابعا ب 312 عقارا والألمان خامسا ب 299 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال سبتمبر الماضي بلغ 5615 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 1ر151 في المئة مقارنة بذات الشهر في 2017.

وأضافت ان مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في سبتمبر الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1799 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 1038 عقارا ثم (بورصة) باجمالي 424 عقارا ثم أنقرة بعدد 386 عقارا و(يالاوا) باجمالي 333 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات إلى انها سجلت انخفاضا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 2ر9 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع اكثر من 127327 عقارا في جميع انحاء تركيا.

ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في سبتمبر الماضي اذ بلغت مبيعاتها 20216 عقارا تلتها أنقرة بعدد 11368 عقارا ثم (ازمير) بعدد 6207 عقارات فيما حلت مدينة (هكاري) بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 13 عقارا.