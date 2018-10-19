وفيات الجمعة 19 أكتوبر 2018

حسن بن علي صالح، «82 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، مسجد الأمام الحسن، العزاء ابتداء من يوم السبت، للنساء: الحسينية الزينبية، بنيد القار، ت: 60003846 – 978744440.

موزة مرزوق راشد الطحيح، أرملة فالح ثويني الدواس، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش24، م11، للنساء: القصور، ق7، ش22، م15، ت: 99011716 – 99764980.

هاشم غلوم محمد حسين علي، «70 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، مسجد مقامس، شارع ناصر المبارك، للنساء: الرميثية، حسينية القائم، ق3، مقابل مدرسة ملا حسن الكندري، شارع طاهر البغلي، ت: 66330110 – 99013954.

حنان أحمد سالم أبو حبيل، زوجة أيمن عبدالله النصيبي، «43 عاماً»، شيعت، الفنيطيس، الشريط الساحلي، ق9، ش47، م6، ت: 97768666.