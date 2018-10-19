حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 20 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 20 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق مع فرصة للغبار .

ليلاً:

تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 35°

الحرارة الصغرى: 22°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.