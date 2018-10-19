حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 20 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 20 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق مع فرصة للغبار .
ليلاً:
تتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
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