مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني يشكر خادم الحرمين بعد إعفائه

غرد مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني مباشرة بعد إعفائه من منصبه إثر الإعلان السعودي عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي .

وقال القحطاني :

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين؛ على الثقة الكبيرة التي أولوني إياها، ومنحي هذه الفرصة العظيمة للتشرف بخدمة وطني طوال السنوات الماضية…

سأظل خادماً وفياً لبلادي طول الدهر، وسيبقى وطننا الغالي شامخاً بإذن الله تعالى.

وأعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، كلا من المستشار بالديوان الملكي في السعودية، سعود القحطاني، ونائب رئيس استخباراتها العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.