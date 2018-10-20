كيف علق تركي آل الشيخ بعد إعلان #السعودية مقتل #خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول

علق المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على القرارات الملكية السعودية، بإقالة صديقه سعود القحطاني، بعد اعلان السعودية رسمياً مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول.

وغرد آل الشيخ على “تويتر” قائلا: “مملكة العدل السعودية، العدل أساس الملك.. والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت، ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد — حفظهما الله — في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء.”

#مملكة_العدل_السعودية

العدل أساس الملك..

والمملكة رمز العدالة وموطنها الثابت …

ستبقى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – في عز يُفرح الأصدقاء، وشموخ يغيض الأعداء. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

وأقال العاهل السعودي المستشار سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما على خليفة مقتل خاشقجي.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات “مفصلة وفورية” عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.