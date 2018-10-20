مصر: إجراءات #السعودية بقضية #خاشقجي تقطع الطرق لتسييسها

أعربت مصر، عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم السبت.

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية أن هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.

وقالت مصر إن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود له نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وتقدمت مصر بخالص التعازي لأسرة الصحافي جمال خاشقجي، مؤكدة أنها تعرب عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية.