دراما كروية تقتل فرحة يونايتد وتهدي تشيلسي نقطة

أنقذ البديل روس باركلي فريقه تشيلسي من الخسارة الأولى هذه الموسم، عندما سجّل هدف التعادل الثمين (2-2) في الزفير الأخير من لقاء الفريقين على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدّم تشيلسي أوّلا في الدقيقة 21 عبر أنتونيو روديجير، قبل أن يقلب أنتوني مارسيال النتيجة لصالح يونايتد بهدفين في الدقيقتين 55 و73، ثم جاء باركلي ليسجّل هدف التعادل الثمين في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يرتفع تشيلسي إلى 21 في الصدارة مؤقّتا، فيما صار رصيد مانشستر يونايتد 14 نقطة في المركز الثامن.

وأشرك مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري تشكيلته الأساسية، بيد أنّه فضّل إشراك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا على الفرنسي أوليفييه جيرو، وعاد لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش للتشكيلة على حساب الإنجليزي روس باركلي.

في الجهة المقابلة، أجرى مدرّب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو تعديلين على تشكيلته الأساسية التي لعبت أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، فشارك كل من خوان ماتا وفكتور لينديلوف على حساب سكوت ماكتوميناي وإريك بايلي.

وشهدت الدقائق العشر الأولى فترة جس نبض بين الفريقين، ونفّذ البرازيلي ويليان ركلة حرّة مباشرة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 11، ورد يونايتد في الدقيقة 16، عندما أعاد الظهير الأيسر لوك شو الكرة إلى منطقة الجزاء، لتصل رأس غير المراقب روميلو لوكاكو الذي أرسلها بعيدا عن المرمى أيضا، وجاء هدف التقدّم لأصحاب الأرض في الدقيقة 21، عندما رفع ويليان كرة موزونة على رأس الألماني أنتونيو روديجير الذي دكّها في الشباك بعدما هرب من رقابة لاعب يونايتد بول بوجبا.

وحاول تشيلسي تشكيل الضغط على مرمى يونايتد الذي بدوره اعتمد على الهجمات المرتدّة دون فائدة، وبقيت الأمور هادئة حتّى الدقيقة 40، عندما وصلت الكرة إلى موراتا على حافّة منطقة الجزاء، بيد أن كرته المقوّسة التي سدّدها بيمناه مرّت بعيدا عن القائم.

وشهد الشوط الثاني بداية سريعة، عندما مرّر لاعب وسط تشيلسي جورجينيو كرة بينية نحو موراتا الذي تخلّص من مدافع يونايتد كريس سمولينج قبل أن يطلق كرة زاحفة نحو القائم البعيد أبعدها الحارس دافيد دي خيا ببراعة، ثم أنقذ حارس تشيلسي كيبا إيرزابالاجا مرماه من هدف محقّق في الدقيقة 54، عندما تصدّى لتسديدة ماتا من بعد 12 يارده، ثم جاء هدف التعادل بعد دقيقة واحدة، عندما وصلت الكرة اثر دربكة امام تشيلسي إلى أنتوني مارسيال الذي سيطر عليها قبل أن يسدّدها بقوة في الشباك.

وتحسّن أداء مانشستر يونايتد بعد الهدف، ووجّه بوجبا تسديدة من بعد 25 يارده فوق المرمى بالدقيقة 57، وكان تشيلسي يستعيد تقدّمه في الدقيقة 66، عندما أرسل ويليان كرة عالية نحو مرمى يونايتد قابلها المدافع دافيد لويز برأسه بجانب القائم، وتدخّل دي لإنقاذ تسيديدة محكمة من لاعب تشيلسي نجولو كانتي في الدقيقة 71، قلب أن تصل الكرة إلى ماتا خلال هجمة مرتدة، فرفعها بحنكة من فوق لويز قبل أن تصل إلى ماركوس راشفورد الذي مرّرها بدوره للخالي من الرقابة مارسيال الذي سدّدها بتركيز على يسار كيبا في الدقيقة 73.

ودخل بدرو رودريجيز وأوليفييه جيرو إلى تشكيلة تشيلسي بدلا من ويليان وموراتا، لكن البديل أندير هيريرا كاد يعزز تقدّم يونايتد بيد أن الحارس كيبا أنقذ الموقف، ثم أجرى مانشستر يونايتد تعديلين للحفاظ على النتيجة، فدخل أليكسيس سانشيز وأندرياس بيريرا مكان راشفورد ومارسيال، لكن شيئا لم يتغيّر حتّى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، عندما تابع البديل باركلي كرة مرتدّة من القائم اثر رأسية من دافيد لويز.