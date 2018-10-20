البحرين: السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ

أشادت مملكة #البحرين بقرارات الملك سلمان بن عبد العزيز لإرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق.

وأكدت البحرين على أن السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.

من جهتها، أشادت الإمارات السبت، بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع، وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.

وأيضا، أعربت جمهورية مصر العربية عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية صباح السبت.

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية أن هذه الخطوة إنما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.