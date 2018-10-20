وفيات السبت 20 أكتوبر 2018

خالد حمد حمود الخالد المكيمي، «57 عاماً»، شيع، للرجال: القادسية، ديوان المكيمي، للنساء: قرطبة، ق1، ش4، م11، ت: 55004020.

أنور مبارك فلاح مطيران العازمي، «46 عاماً»، شيع، للرجال: فهد الأحمد، ق1، ش135، ديوان المطيران، للنساء:‍ صباح السالم، ق13، ش الأول، ج5، م51، ت: 99701470.

سعود محمد الغاوي العجمي، «82 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99454582 – 99708239،

عبدالله عبدالرحمن عبدالله محمود، «54 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد في مقبرة صبحان، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: صباح السالم، ق4، ش12، م4، ت: 25515028.

عياد محمد عياد العتيبي، «25 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: الأندلس، ق10، ش101، م202، للنساء: الصباحية، ق1، ش15، م820، ت: 66003986 – 69950651.

عبدالعزيز محمد صالح فرج سعيد، «30 عاماً»، شيع، للرجال وللنساء: حطين، ق2، شارع غانم العثمان 16، م501، ت: 99495546 – 96668778.