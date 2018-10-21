رونالدو سجل.. ومسيرة انتصارات اليوفي تتوقف

وضع جنوى حدا لبداية يوفنتوس المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما فرض عليه التعادل 1-1، السبت، في عودة المدرب إيفان يوريتش.

وتولى المدرب الكرواتي المسؤولية للمرة الثالثة بدلا من دافيدي بالارديني قبل فترة التوقف من أجل المباريات الدولية وترك بصمته على الفور، إذ فشل حامل اللقب في تحقيق رقم قياسي بالفوز في أول 9 مباريات في الدوري.

ومنح كريستيانو رونالدو تقدما مستحقا ليوفنتوس في الشوط الأول، لكن الدفاع المتواضع من صاحب الأرض أعطى دانييل بيسا فرصة إدراك التعادل في الشوط الثاني بضربة رأس لتتوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس المتتالية.