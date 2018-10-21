بمن اتصل بيريز بعد تأخر ريال مدريد 2-0؟!

استقبل فريق ريال مدريد هدفين في أول 13 دقيقة أمام ليفانتي، خلال خسارته المهينة بملعبه 2/1، لتتجه الأنظار إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، الذي أمسك بهاتفه الجوال على الفور في الشوط الأول وبدا أنه يبعث برسالة إلى شخص ما.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بأن بيريز ربما أرسل الرسالة إلى سانتياغو سولاري مدرب فريق الشباب لريال مدريد، تحسباً لتولي المهمة مؤقتاً حتى نهاية الموسم، بعدما باتت إقالة المدرب جولين لوبتيغي مسألة وقت.

وخسر الريال للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات (إجمالي 5 هزائم في 12 مباراة بالموسم)، وسيخوض مواجهة الكلاسيكو ضد غريمه برشلونة يوم الأحد المقبل، وهو معرض لهزيمة جديدة في “كامب نو”، لذا يدرس بيريز حالياً إقالة لوبتيغي قبل هذا الموعد ووجب عليه إيجاد بديل سريع.