نايف المرداس يوجه عدداً من الأسئلة لوزير الأشغال والبلدية

وجه النائب نايف المرداس عدداً من الأسئلة إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، حيث تضمنت الأسئلة ما نشر في احدى الصحف عن وجود تجاوزات في ميناء عبدالله من استراحة تستخدم تجارياً، متسائلاً المرداس عن الاجراءات التي اتخذت من البلدية اتجاه هذا التجاوز.

كما وجه المرداس سؤالاً أخر للوزير عن تغيب 350 موظفة في البلدية منذ أكثر من عام، وتساءل أيضاً عن “دورة مياه” تحولت إلى مطعم لتقديم الوجبات الغذائية في قلب العاصمة مطالباً بنسخة من المخطط التنظيمي للموقع المستغل للمطعم والمبين على المخططات أن الموقع مخصص لـ”مراحيض عامة”.

وطالب المرداس بتزويده بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية ٢٠١٦-٢٠١٧ في شهر مارس ٢٠١٧ عن حالة النظافة في محافظة الأحمدي والخاص بعقود النظافة العامة في المحافظة.