وفيات الأحد 21 أكتوبر 2018

علي حسين محمد الجدي، «86 عاماً»، شيع، للرجال: الصليبخات، الحسينية الهاشمية، ق4، ش114، ج1، م1، للنساء: الرميثية، ق3، ش أحمد بن حنبل، ج34، م281، ت: 99667167 – 55440770.

سعاد أحمد صالح البصيري، زوجة أحمد عبدالله حمد الناصر الغانم، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: قرطبة، ق4، ش محمد الحمود، م151، للنساء: السرة، ق5، ش14، متفرع من ش 3، م43، ت: 99885099.

خليفة عاتي فايز الفليج، «84 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ديوان خليفة الفليج، ق1، ش5، م2، مقابل نادي الفحيحيل الرياضي، للنساء: الفحيحيل، ق1، ش5، م2، ت: 99999604 – 99011195.

سرة سويد رديهان الرشيدي، «63 عاماً»، شيعت، للرجال: العارضية، ق2، ش4، م13، للنساء: عبدالله مبارك، ق5، ش521، م55، ت: 99744487 – 69669665.

تركية عبيد حسن العازمي، زوجة علي وثير العازمي، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية علي صباح السالم، «أم الهيمان»، ق5، ش101، م15، للنساء: ضاحية علي صباح السالم، «أم الهيمان»، ق5، ش25، م15، ت: 92222790.

عايض جليدان صايل العازمي، «79 عاماً»، شيع، صباح السالم، ق13، ش2، ج7، م10، ت: 98830445 – 97777728.

بدرية حسن محمد ندون، زوجة مرتضى أكبر عباس، «60 عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، للنساء: الرميثية، حسينية العترة الطاهرة، ت: 66912346.

حجاب سعود حجاب الحيان، «65 عاماً»، شيع، للرجال: صباح الناصر، ق1، ش30، م1، للنساء: صباح الناصر، ق1، ش30، م5، ت: 99492460.

نايف ماطر مصيريع الحربي، «69 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، بمقبرة الجهراء، للرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش عبدالله بن جدعان، م8، ديوان المصيريع، للنساء: العيون، ق3، ش3، م102، ت: 66672252.