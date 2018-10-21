حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 22 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

طقس غير مستقر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .

الحرارة العظمى: 33°

الحرارة الصغرى: 26°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.