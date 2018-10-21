محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الاثنين 22 أكتوبر 2018

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين 22 أكتوبر 2018

حالة الطقس
نهارًا:
طقس غير مستقر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية .

الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 26°

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.

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