“البيئة” الكويتية: مياهنا الإقليمية لم تتأثر بالبقع النفطية في العراق وإيران

أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية اليوم الاثنين عدم تأثر المياه الإقليمية بالبقع النفطية التي رصدتها في المياه العراقية وشمال ايران.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها رصدت عبر مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) ومن خلال صور الأقمار الاصطناعية بقعا نفطية في المياه العراقية وشمال المياه الإيرانية بعيدا عن المياه الإقليمية الكويتية.

وأضافت أنها نسقت مع برنامج (دعم متخذي القرار لإدارة الأزمات) التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لمراقبة صور الأقمار الاصطناعية ومع (ميماك) لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الدولتين المذكورتين بشأن هذه البقع النفطية.