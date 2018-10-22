السعودية ستعيد صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة

نقلت قناة “العربية” عن وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان الحمدان، قوله، إن المملكة ستعيد صرف العلاوات السنوية للموظفين العموميين في البلاد.

وأضاف الحمدان، أن استئناف صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة، سيتم اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء، وأوقفت بدلات وعلاوات موظفي الدولة، نتيجة لتراجع أسعار النفط.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعادت المملكة صرف العلاوات لقطاعات معينة من موظفي الدولة.

وتعد إيرادات النفط الخام والصناعات التابعة له، أبرز مداخيل المملكة المالية، إذ تصدر 7.2 ملايين برميل يوميا.

وهبطت أسعار النفط في يناير/ كانون الثاني 2016، إلى مستوى متدن عند 27 دولارا للبرميل، بينما أنهت الأسعار ذلك العام عند 50 دولارا، مقارنة مع 113 دولارا منتصف 2014.