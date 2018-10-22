حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

ليلاً:

تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 33°

الحرارة الصغرى: 19°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.