حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
ليلاً:
تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 19°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
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