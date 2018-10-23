أردوغان: لدينا أدلة على أن قتل #خاشقجي جريمة كان مخططاً لها

أكد الرئيس التركي أن بلاده لديها أدلة على أن جريمة قتل جمال خاشقجي كانت “مخططاً لها”، مقترحاً محاكمة المتورطين في إسطنبول. وشدد على أن محاولة إلقاء التبعة على بعض الأمنيين لن يكون مطمئناً لنا ولا للمجتمع الدولي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء (23 تشرين الأول/أكتوبر 2018) أن السلطات في بلاده لديها أدلة على أن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول كانت “جريمة مخططاً لها”. وفي كلمة أمام الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي، قال أردوغان إن “السعودية اتخذت خطوة مهمة بتأكيد جريمة خاشقجي وإيقافها للمتهمين”، إلا أنه طالبها بكشف التفاصيل الكاملة بشأن الجريمة.

وقال الرئيس التركي إنه تمت إزالة القرص الصلب لكاميرات القنصلية السعودية، مضيفاً أن فريقاً سعودياً من 15 فردا دخل القنصلية في يوم قتل خاشقجي وإن ثلاثة من أفراده ذهبوا في رحلة استكشافية إلى غابة بلغراد في إسطنبول ويلوا على مسافة 90 كيلومتراً جنوبي إسطنبول.

وقال الرئيس التركي إن محاولة إلقاء التبعة على بعض الأمنيين لن يكون مطمئناً لنا ولا للمجتمع الدولي، وأنا لا أشك في مصداقية خادم الحرمين وصدقه لكن لابد من إجراء تحقيق شامل من قبل وفد محايد وموضوعي وعدلي. وأضاف أردوغان أنه يجب ألا يعتقد أحد أن التحقيق سينتهي دون الإجابة على جميع الأسئلة

واقترح أردوغان على السلطات السعودية تقديم المتورطين في الجريمة من أجل محاكمتهم في إسطنبول.